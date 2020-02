Divulgação

O ex-presidente do Senado, Renan Calheiros (MDB), defendeu, na tribuna, que a parlamentar arque com os custos da eleição suplementar do dia 26 de abril. Segundo Renan, essa determinação consta nas leis e tem de ser colocada em prática. “Vou cobrar o cumprimento”, reforçou.

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE) já informou que a eleição suplementar ao Senado em abril custará R$ 12 milhões e será bancada com recursos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).