Quatro dias após concessão de liberdade, Teis deixa a cadeia

O conselheiro afastado do TCE Waldir Teis deixou a sala de estado maior em que estava preso no Centro de Custódia da Capital (CCC) por volta das 18h30 desta terça-feira (4).

No dia 31 de julho, Teis foi beneficiado por um habeas corpus assinado pelo presidente do STF, Dias Toffoli. No entanto, apenas no fim da tarde de ontem o oficial de justiça notificou o diretor da unidade prisional.

O conselheiro foi preso no dia 1º de julho, por obstrução de justiça no âmbito da Operação Ararath. Ele foi flagrado por um agente da Polícia Federal descendo 16º andares correndo para jogar cheques em uma lixeira.