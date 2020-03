Quase 5 Milhões Pelo Ralo

Divulgação

Segundo uma denúncia encaminha anonimamente a redação do Brasil Notícia, é que uma Empresinha Fundo de Quintal em um estado que faz divisa com a Venezuela faturou de uma secretária municipal do estado de Mato Grosso quase R$ 5.0000,000 cinco milhões de reais, em serviços exclusivo de digitalização, encadernação e "enrolação" e outras coisitas a mais, o mais impressionante é que o contrato firmado em 04/10/2018 com seu término para 04/10/2020, foi pago todo pela gloriosa secretária em 2019.



O mais impressionante é que a Empresinha pertence ao gerente de uma empresa no ramo de tecnologia sediada em Fortaleza - CE, este garoto se acha esperto, nossa equipe está acabando de checar a denúncia, e fará uma matéria exclusiva sobre a roubalheira no poder público.