PSDB sinaliza lançar empresário em Cuiabá e cobrará apoio de MM a Leitão

Divulgação

O deputado estadual Carlos Avalone (PSDB) revelou que o partido deverá lançar o empresário da comunicação Dorileo Leal – proprietário do Grupo Gazeta, de rádio e televisão, em Mato Grosso -, como candidato a prefeito de Cuiabá nas eleições 2020. Na Capital, a Gazeta é afiliada da Rede Record, de São Paulo (SP).

Em entrevista realizada no programa Resumo do Dia, que foi ao ar na última quinta-feira (27), Avalone comentou que três políticos do partido seriam os prováveis candidatos à prefeitura de Cuiabá – Luiz Carlos Nigro, Paulo Borges Júnior, além do próprio Dorileo Leal. O parlamentar, no entanto, admitiu a preferência pelo empresário do setor de comunicação em Mato Grosso.

“Hoje está mais focado no Dorileo. Os três tem conversado, mas eu acho que o nome que está destacando aí é o do Dorileo, tem as melhores condições. Ele está analisando uma série de coisas, pesquisas e tal”, contou Avalone.

O deputado estadual explicou ainda que não há data para a realização da convenção da escolha oficial do nome que irá disputar a prefeitura de Cuiabá pelo partido neste ano de 2020.

SENADO

Na mesma entrevista, Carlos Avalone também comentou sobre a candidatura da eleição suplementar ao Senado. Em razão da cassação da juíza aposentada Selma Arruda (Podemos-MT), determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em dezembro de 2019, Mato Grosso também irá eleger um senador em 2020.

Carlos Avalone afirma que já tem o apoio de líderes do DEM – o senador Jayme Campos e o ex-governador Júlio Campos -, além do também senador Wellington Fagundes (PL-MT), para apoiar o ex-deputado federal Nilson Leitão (PSDB). O deputado estadual revelou, inclusive, que eles devem estar presentes na convenção do grupo para a escolha oficial de Leitão como candidato ao Senado.

“Vamos marcar aqui em Cuiabá a convenção para o Senado, e aí sim, provavelmente, tem que ser em conjunto com o DEM e o com o PL”, disse ele.

No caminho do PSDB, no entanto, há um possível adversário que pode jogar “água no chopp” nas pretensões do grupo. O governador Mauro Mendes (DEM), apesar de estar no mesmo partido de Júlio e Jayme Campos, vem sinalizando que é mais favorável à candidatura do vice-governador Otaviano Pivetta (PDT) ou até do senador interino Carlos Fávaro (PSD-MT).

Nesse sentido, Carlos Avalone já tratou de colocar a “faca no pescoço” de Mendes, e lembrou que tanto ele, quando o também deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM), ao mesmo tempo em que apoiam a candidatura de Nilson Leitão, também fazem parte da base aliada do Governo do Estado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Avalone exigiu “respeito” de Mauro Mendes às escolhas de sua base.

“O senador Jayme disse que a decisão dele já está tomada. O senador Wellington disse que a decisão dele já está tomada, que a chapa já está montada, e nós estamos discutindo o dia que será as convenções, da nossa parte. Se eles tiverem algum problema interno, eles vão resolver internamente, os problemas são partidários. Mas acho que o governador Mauro Mendes sabe que aqui tem, tanto eu quanto o Dilmar, que estamos na base do Governo, e que estamos nessa candidatura. Então acho que nossa opinião tem que ser respeitada também”.