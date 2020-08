PSD lança grão mestre da Maçonaria como pré-candidato na Capital

Redação

O PSD trabalha o nome do atual grão mestre da Maçonaria em Mato Grosso, Geraldo Macedo, como pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá, nas eleições de novembro deste ano.

A candidatura do empresário atende uma determinação da direção nacional do partido, que baixou uma resolução exigindo candidatura própria nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores, além de cidades com geradoras de televisão.

Macedo, que é presidente da sigla em Cuiabá, recebeu a missão de articular a chapa de candidatos a vereador do partido e as possíveis alianças para a disputa majoritária.

Para a Câmara de Cuiabá, o partido tem como meta eleger de dois a três vereadores, entre eles o atual vereador Clebinho Borges.