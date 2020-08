PSD aposta em Grão Mestre das Grandes Lojas da Maçonaria

Redação

O PSD se organiza para disputar a Prefeitura de Cuiabá nas eleições de novembro e aposta no nome do empresário Geraldo Macedo ao Palácio Alencastro. Atual Grão Mestre das Grandes Lojas da Maçonaria em Mato Grosso, Macedo foi candidato a primeiro-suplente de Carlos Fávaro (PSD) na eleição de 2018. A candidatura de Geraldo Macedo atende uma determinação da direção nacional do PSD, que baixou uma resolução exigindo candidatura própria nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores, além de cidades com geradoras de televisão.