Projeto Águia fecha acesso ao Centro Político Administrativo

Projeto Águia que está em fase de implementação pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), desde o início de maio, determinou o fechamento do acesso ao Centro Político Administrativo à noite a partir da próxima semana (20.07). O fechamento da região ocorrerá às 20h com reabertura para a circulação de veículos e pessoas às 6h da manhã. Além da economia, essa parceria visa reforçar a segurança institucional e patrimonial da região. A entrada e saída entre esse horário será feita somente pela guarita da Praça das Bandeiras, na Avenida do CPA, para pessoas autorizadas que exerçam algum tipo de atividade no Centro Político. Aos sábados e domingos o acesso seguirá bloqueado.