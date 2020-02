Presidente pediu uma ‘perícia isenta’

Bolsonaro Critica Liberação Do Corpo Do Ex-PM

Sérgio Lima/Poder360

O presidente Jair Bolsonaro questionou “a quem interessa não haver uma perícia independente” no caso da morte de Adriano da Nóbrega. A pergunta foi feito pelo Twitter na manhã desta 3ª feira (18.fev.2020). O ex-policial militar, suspeito no caso Marielle, morreu em 9 de fevereiro depois de troca de tiros com policiais militares na zona rural de Esplanada, na Bahia.

De acordo com o blog de Lauro Jardim, do jornal O Globo, o TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) decidiu que não há mais necessidade de preservar o corpo do miliciano e nem de fazer novos exames periciais. A sentença seria da última 2ª (17.fev) é atribuída ao juiz Gustavo Kalil da 4ª Vara Criminal do TJ-RJ.

Na semana passada, a Justiça havia proibido a cremação do corpo de Nóbrega.