Presidente interino, deputado planeja votação de vetos e projetos represados

Presidente interino da Assembleia Legislativa, o deputado João Batista (Pros) tenta manter o quórum de parlamentares durante as semanas em que o presidente de fato da Casa, Eduardo Botelho (DEM), fica afastado para tratar a saúde.

O parlamentar agendou a votação de uma série de projetos dos colegas que estavam “represados” na Casa. Além disso, irá votar os vetos do Governo do Estado às medidas propostas pelos parlamentares. Ambas as pautas devem movimentar o plenário.

“Vamos dar continuidade ao trabalho que o deputado Eduardo Botelho já vem fazendo aqui na casa. Em virtude da votação da Reforma da Previdência, muitos projetos dos parlamentares acabaram ficando na fila. A gente vai priorizar esses projetos. Além disso, há um fluxo razoável de vetos e vamos organizar com os deputados para colocar em votação”, disse ele.