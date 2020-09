Redação

Presidente do Patriota, o ex-deputado federal Victório Galli fez uso do bordão que tornou-se a "marca" do apresentador Roberto França - candidato do partido à Prefeitura de Cuiabá - para demonstrar qual será o perfil da campanha eleitoral este ano, principalmente no que se refere ao principal adversário nas urnas, o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), que vai à reeleição.

"[A campanha será] não só 'lapada, lapada, lapada', mas também com algumas bombas pelo meio", afirmou, entre risos, durante a convenção da sigla na noite de terça-feira (15).