Presidente de associação de oficiais, coronel morre após luta contra o câncer

Redação

Morreu nesta quinta-feira (03) o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar de Mato Grosso (Assof-MT), coronel da reserva da PM Benedito Mario de Morais Souza. O militar lutava contra um câncer no intestino e complicações cardíadas e tinha 61 anos.

O coronel ingressou na PM em janeiro de 1981 e chegou a comandar as unidades de Alta Floresta e Cáceres e o Comando Regional Especializado em Cuiabá. Ele foi eleito presidente da Assof no ano passado, para um mandato de três anos.

O corpo do militar está sendo velado nesta sexta-feira (04) no Quartel do 1º Batalhão da PM, no Bairro Porto, em Cuiabá. O velório está previsto para ser encerrado às 13h.