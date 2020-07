Presidente da Unimed Cuiabá está internado na UTI

COM COVID-19

Presidente da Unimed Cuiabá, o médico patologista Rubens Carlos de Oliveira Jr. está internado desde a tarde de quarta-feira (1) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Femina. Ele apresentou sintomas do coronavírus na segunda-feira, evolui com estabilidade respiratória e hemodinâmica.