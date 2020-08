Preferido da Família Campos não decola em VG

Redação

A eleição em Várzea Grande está se mostrando complicada para a Família Campos, que se vê na obrigação de fazer o sucessor da prefeita Lucimar (DEM). O nome preferido, conforme se ventila nos bastidores, é do vice-prefeito José Hazama (DEM), que teria as bênçãos dos irmãos Jayme e Júlio Campos. Porém, o nome não decolou, conforme indica a ultima pesquisa divulgada por um site da Capital, o que deve forçar o Democratas a reavaliarem a estratégia para a disputa no município. Enquanto isso, a oposição cresce, principalmente o nome do empresário Flavio Vargas (PSB), que vem intensificando as críticas à Gestão Lucimar.