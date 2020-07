Prefeito irá notificar Assembleia de Deus

Noticia Max

O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) afirmou na manhã desta quarta-feira (29), durante entrevista à rádio Nativa, que irá notificar a igreja Assembleia de Deus para que não seja realizada assembleia marcada para a próxima semana. O ato deve homologar a posse do novo presidente Silas Paulo de Souza, filho do pastor Sebastião Rodrigues de Souza, que morreu vítima da coronavírus.

Conforme o regulamento da sede, todos os pastores podem participar da cerimônia, o que pode gerar aglomeração no Grande Templo, e na verdade não deve acontecer devido a pandemia que se instalou no mundo todo.

Segundo a organização, o local será preparado para receber mil pessoas, com segurança para evitar contágio pelo novo coronavírus. As medidas adotadas não foram detalhadas na reunião que ocorreu na terça-feira (4).

“Não pode. Não é aconselhável. Eles sabem disso. Aglomeração não pode acontecer. É preocupante e vou conversar com eles. Me dou bem com eles para saber como será, mas aglomeração não pode”, afirmou.

Além do presidente, pai de Silas, o irmão dele Rubens Ciro também morreu por conta da pandemia.

A decisão sobre o novo presidente foi parar na Justiça e a direção provisória da igreja está a cargo do pastor Enézio Barreto Rondon. A tendência é que seja escolhido o filho de Sebastião Rodrigues, Silas Paulo de Souza, como novo presidente da igreja na Capital.