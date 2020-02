Divulgação

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) negou que tenha envolvimento ou interesse em uma eventual cassação do vereador Abílio Junior (PSC), que responde a um processo por quebra de decoro na Câmara Municipal.

A acusação foi feita pelo parlamentar Marcelo Bussiki (PSB), que disse acreditar que o processo contra Abílio foi uma ação da Prefeitura para “intimidar” a oposição.

Em conversa com o MidiaNews, Emanuel disse que sequer lembra da existência do grupo que não faz parte de sua base no Legislativo.

“Isso é desespero. Falta de argumentos. Quando falta argumento, vem agressão gratuita, vem a baixaria, vem mediocridade. Estou preocupado com essas obras que estou entregando. Eu nem lembro que a oposição existe. Te juro! Respeito todo mundo, mas não lembro que esses vereadores existem”, afirmou.

“Eu me lembro de 18, que são vereadores iguais a mim, que gostam do povo, olho a olho, corpo a corpo com a população, ajudando os mais pobres e humildes. Eu nem me lembro da existência deles. Não tenho tempo, porque trabalho demais”, acrescentou.

Nesta semana, a Comissão de Ética optou pela cassação de Abílio, que entendeu que as atitudes do vereador resultaram na quebra de credibilidade, dignidade, respeitabilidade e honra da Casa Legislativa.

Agora, o relatório seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que terá 15 dias para emitir parecer e, posteriormente, colocar o processo para leitura em plenário. Lá, todos os vereadores deverão votar pela cassação ou não de Abílio.

"Provas robustas"

Para Emanuel, o relatório da comissão está embasada em “provas robustas” contra Abílio. Entretanto, disse que não lhe cabe comentar o processo.

“Eu não me envolvo nisso. É uma coisa interna da Câmara. A única coisa que sei é que é um processo bem instruído, volumoso, com provas robustas e caberá aos vereadores decidir. É uma Comissão de Ética. São poderes autônomos e independentes. Eu não tenho nada a ver com isso. Não me envolvo. Não me envolvi”, disse.