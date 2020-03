Prefeita nomeia parentes em todos os cargos da administração

Divulgação

A prefeita de Ribeirão Cascalheira, Luzia Brandão (Solidariedade), extrapolou todos os limites éticos da administração pública ao nomear seus familiares nos principais cargos da prefeitura. O marido, Vilson de Assis Lourenço Caiado, por exemplo, é secretário de Finanças, enquanto a mãe, Altamira Nunes Vieira, é secretária de Assistência Social e o irmão Luciano Nunes Brandão foi nomeado para assumir a Secretária de Obras.

Contudo, o seu outro irmão, Jose Wilson Bilio Brandão, também foi beneficiado e foi em primeiro lugar no seletivo da prefeitura municipal, para exercer a função de vigilante.

Já o vice-prefeito, Antônio de Morais Pinto Júnior, renunciou ao cargo para assumir a função de advogado assessor geral do município, função que teria criado exclusivamente pela chefe do Executivo para beneficiá-lo. Na função, o ex-vice prefeito vai receber R$13 mil reais por mês. Contudo, ao sair Antônio alegou que o exercício no Executivo Municipal geraria impedimento e incompatibilidade com a função de vice-prefeito. Além disso, alegou que exercendo a função no novo cargo poderia contribuir mais pelo crescimento e desenvolvimento do município.

Luzia já exercia o cargo de prefeita de Ribeirão Cascalheira na condição de interina desde 14 de julho de 2018. No ano passado, o então prefeito Reynaldo Fonseca Diniz (PR), e o vice dele, Gleison Oliveira, também do PR, tiveram os mandatos cassados por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2016. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE), então, realizou eleição suplementar, onde Luzia obteve 2.274 votos sagrando-se vencedora.