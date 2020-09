Pré-candidato é destaque na Globo por não usar máscara em evento

Redação

Pré-candidato a vereador por Cuiabá, o empresário Rafael Yonekubo (Patriota) foi flagrado pelo Jornal da Globo, da noite da última segunda-feira (7), ao participar de uma cerimônia pelo 7 de Setembro, em Brasília, sem máscara, que evita a transmissão ou contágio do novo coronavírus.

A reportagem citava o fato de o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participar, também sem máscara, da cerimônia e gerar aglomeração. O evento contou com apoiadores que utilizaram a máscara contra a Covid-19 e quem não utilizou. Yonekubo apareceu neste momento.

O pré-candidato é um dos principais apoiadores do presidente no Estado. Ele é coordenador do movimento Direita Mato Grosso.