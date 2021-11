Divulgação

Sem falar nos contratos guarda-chuva com as empresas de VG, aqueles que cobre os esquemas de dinheiro, porque não abri a caixa preta da secretaria de obra do município, porque não abre a caixa preta da secretaria de meio ambiente do município, só para a gente sabe se ainda tem alguma área verde, principalmente quando o atual prefeito foi secretário.