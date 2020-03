Polícia Federal investiga pagamento de R$ 200 mil de propina a ex-diretor do BNB em hotel de Fortaleza

A Polícia Federal (PF) realizou nesta quinta-feira (12) a Operação Suitcase para aprofundar as investigações sobre a suspeita de um pagamento de propina a um ex-diretor do Banco do Nordeste do Brasil (BNB). O ex-diretor, que não teve a identidade divulgada pela PF, recebeu R$ 200 mil em espécie, dentro de uma mala, em um hotel de Fortaleza, em outubro de 2012.