PM prende mulher que matou o marido

REDAÇÃO

A Polícia Militar prendeu uma mulher de 24 anos por homicídio, na noite de domingo, em Peixoto de Azevedo. A suspeita esfaqueou o marido durante uma discussão entre o casal. A vítima, identificada por Valber Junior Ferreira dos Santos (22), chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Por volta das 19h30, policiais militares foram acionados via 190 para atender uma ocorrência de briga de casal no bairro Centro Novo. Na residência, a PM localizou a suspeita que relatou que estava na casa sua mãe com o marido consumindo bebida alcóolica, quando pediu a vitima que fossem embora e que seu marido passou a ficar agressivo com ela, a xingando e chutando o carrinho da filha do casal de dois meses de idade.

A mulher contou que ao chegar em casa com a vítima e o bebê, a vítima a empurrou contra a parede, apertando seu pescoço com as duas mãos. Ao ver uma faca próxima ao berço da criança, a suspeita desferiu um golpe no marido que caiu no corredor do prédio onde moram.

A mulher pegou a criança e saiu correndo para a rua pedindo socorro, momento em que foi encontrada pela PM. Os policiais militares chegaram a chamar a ambulância, mas o homem morreu após dar entrada no hospital.

A suspeita foi presa em flagrante por homicídio doloso consumado.