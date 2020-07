PM liberta vítima deixada trancada e amordaçada

REDAÇÃO

Policiais militares da 12ª Companhia de Barra do Bugres (a 168 km de Cuiabá) libertaram um homem, vítima de roubo e sequestro, no bairro Maracanã. Na ação, os agentes recuperaram o veículo levado pelos criminosos.

Os vizinhos ouviram gritos pedindo ajuda e acionaram a PM. No local, os policiais encontraram o homem amordaçado dentro do banheiro. Ele contou que dormia na casa de um amigo quando escutou um estrondo que vinha da sala. Ao abrir a porta do quatro, foi rendido por três homens armados com facas.

Ele foi amordaçado e prendido no banheiro. Minutos depois de juntarem várias roupas e acessórios os colocando dentro do veículo Onix prata, da vítima, os suspeitos o obrigaram a tirar o carro da garagem, sendo levado de volta ao banheiro.

O senhor contou que reconheceu um dos suspeitos e ouviu o primeiro nome dos outros dois.

Em diligência, os policiais encontraram o Onix abandonado. O veículo tinha batido no muro de um laticínio na saída da cidade. Os criminosos não foram localizados.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.