PM fecha festa regada a álcool e droga em Cuiabá; aniversariante é presa

Policiais militares do 9º Batalhão fecharam uma festa regada a álcool e drogas e também realizaram a prisão da organizadora do evento, uma jovem de 18 anos, na madrugada desta terça-feira (28) no bairro Parque Atalaia, em Cuiabá.

A ação foi registrada por volta das 3h40. A festa acontecia em uma chácara no bairro, onde os militares receberam denúncias de que no local estariam menores alcoolizados, carros com som alto e consumo de drogas.

As equipes foram averiguar a denúncia e, ao chegarem na chácara algumas pessoas tentaram pular o muro. Em buscas no local, foram localizadas três porções de substância análogas a maconha e porções de pasta base de cocaína, que foram dispensadas assim que as guarnições entraram no local do evento.

Havia várias garrafas de bebidas alcoólicas e muitos menores entre 15 a 17 anos.

Uma jovem 18 anos se apresentou como organizadora e responsável pelo evento, informando que estaria comemorando o seu aniversário. Ela foi detida e encaminhada para a Central de Flagrantes.