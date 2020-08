PDT quer terceira via para enfrentar Emanuel e nome do Paiaguás

REDAÇÃO

O PDT vem trabalhando o nome do maestro Fabrício Carvalho como uma terceira via para a disputa à Prefeitura de Cuiabá, de modo a fazer frente ao prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) – que deve ir à reeleição – e ao nome a ser lançado pelo Palácio Paiaguás.

Carvalho é presidente do diretório municipal do partido e é bastante conhecido, especialmente no meio cultural, por ser regente titular da Orquestra Sinfônica da UFMT.

Como forma de já dar visibilidade à sua candidatura, ele vem fazendo uma série de lives por meio das redes sociais. A proposta, segundo ele, é abordar um tema diferente com um especialista convidado a cada semana, fazendo um debate sobre temas que afetam a vida dos cuiabanos.