Condenado a mais de 20 anos pela participação no assassinato da ex-amante, a modelo Eliza Samudio, o goleiro Bruno Fernandes é o novo ídolo do Operário VG. Ele nem chegou e já provoca confusão dentro e fora do gramado.

A contratação do goleiro, ex-Flamengo, causou revolta em vários ambientes sociais, pelo seu envolvimento em feminicídio. Um dos patrocinadores masters do Mato-grossense 2020, o banco Sicredi não quer seu nome estampando a camisa do clube.