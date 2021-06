Divulgação

ATÉ PORQUE OS PLAYBOYS TÊM COMPRADO EMPRESA FALIDA POR UMA BAGATELA DE 30 MILHÕES NO ESTADO, MAIS COMO DIZ O VELHO DITADO A FRUTA NÃO CAI LONGE DO PÉ, COMO AQUELA NEGOCIATA DA CASA DE PEDRA, CHEGOU MUITAS DENUNCIAS NA REDAÇÃO DO BRASIL NOTÍCIA DOS PLAYBYS TIVEMOS QUE DESLOCAR DOIS JORNALISTAS INVESTIGATIVO PARA DESVENDAR ESTE ESQUEMA DOS PLAYBOS, QUE TEM VÁRIAS EMPRESAS ULTRAPASSANDO CAPITAL SOCIAL DE MAIS 200 MILHÕES. ENGRAÇADO QUE OS PLAYBOYS COMEÇARAM RECENTE, POUCO MENOS DE 6 ANOS, COMO O VELHO DITADO SE VOCÊ NÃO MEXE COM OURO E SEU PAI MEXE PARA DA TANTO DINHEIRO ASSIM SÓ FIO METAL OU CALOTE NO ISSQN.