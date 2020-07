MT recebe segunda parcela de socorro da União na pandemia

Mato Grosso recebeu, no final da tarde da última segunda-feira (13), a segunda parcela do socorro financeiro do Governo Federal aos Estados. A primeira parcela havia caído em maio.

Ao todo, são R$ 368 milhões que aportam no caixa do Governo, de modo a amenizar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Os valores são pagos em quatro parcelas mensais. A destinação do montante dividida, sendo R$ 31,7 milhões serão destinados exclusivamente à Saúde e assistência social. Há ainda uma parcela destinada aos Municípios.