Morte de adolescente

Fonte da Delegacia Especializada do Adolescente confidenciou ao MidiaNews que haveria dúvidas no inquérito em relação à versão apresentada pela menor que atirou, em tese acidentalmente, e matou uma amiga de 14 anos no condomínio Alphaville, em Cuiabá, no último dia 12.

Assim como a mãe da menor, Patrícia Hellen Guimarães Ramos, investigadores acham a versão pouco crível.

À coluna, o advogado Rodrigo Pouso disse que a jovem que atirou fez um relato verdadeiro sobre os fatos. E que as perícias, e uma reconstituição da cena, poderá comprovar tal fato.

Veja trecho do depoimento da adolescente à Polícia Civil:

Horas depois, o pai pediu para que alguém guardasse o armamento, e a adolescente se prontificou a guardá-lo, ainda conforme consta no depoimento.

"Nesse momento a declarante observou que a [amiga] tinha acabado de subir a escada, indo em direção ao seu quarto; que a declarante pegou o case e subiu atrás dela, com o intuito de saber o que ela iria fazer no seu quarto; que ao chegar ao quarto, a declarante chamou pela amiga, não obtendo resposta, constatando que ela estaria no banheiro".

Conforme o relato, o banheiro da adolescente fica dentro do closet no quarto. Ela seguiu em direção ao cômodo gritando pela amiga. Ao chegar na frente do banheiro, tentou abrir a porta e deixou o case - com as duas armas - cair ao chão.

"Decidiu bater a porta do [banheiro] que, ao soltar uma das mãos, o case caiu no chão, abrindo e expondo as duas armas, tendo uma caído parcialmente fora do case; que neste momento, a declarante abaixou para pegar os objetos, tendo empunhado uma das armas com a mão direita e equilibrado a outra com a mão esquerda em cima do case que estava aberto".

"Que em decorrência disso, sentiu um certo desequilíbrio ao segurar o case com uma mão, ainda contendo uma arma, e a outra arma na mão direita, gerando o reflexo de colocar uma arma sobre a outra, buscando estabilidade, já em pé. Neste momento houve o disparo", afirmou.