O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que a população vai se surpreender com a qualidade das obras que estão sendo feitas na Saúde de Mato Grosso.

“Tem muita coisa para fazer, mas escrevam aí: Mato Grosso vai se surpreender com aquilo que já estamos fazendo. Hospital de Rondonópolis e Sinop reformados com qualidade. Sorriso em obra. Vocês já viram que nossas obras não são ‘pinturinha’, não são ‘meia boca’”, afirmou em uma entrevista em que falava dos avanços do setor em sua gestão.