MDB garante que Emanuel Pinheiro vai à reeleição

Embora algumas notícias veiculadas nos últimos dias apontem um possível recuo do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) na disputa a reeleição, o presidente do diretório regional do MDB, deputado federal Carlos Bezerra, garante que o gestor será candidato, e que um possível apoio a Eduardo Botelho (DEM), que já pontuou que só sai candidato se Emanuel recuar, não passa de especulação. “No momento oportuno, ele vai sair com a caravana para ganhar a reeleição”, afirmou Bezerra.