Max desiste de substituir Pivetta: “Não me preparei para disputa”

O deputado estadual Max Russi (PSB) oficializou a desistência em substituir o vice-governador Otaviano Pivetta (PDT) na disputa suplementar ao Senado, que ocorre em 15 de novembro.

Pivetta desistiu nesta semana do pleito, após um pedido do governador Mauro Mendes (DEM). Ele, então, sugeriu ao grupo de sete partidos que o apoiavam que lançassem Russi. Além dos partidos de Russi e Pivetta, integram o grupo: MDB, Republicanos, PCdoB, Cidadania e PV.

Em nova reunião, na última sexta-feira (4), Russi anunciou a desistência por diversas razões.

Entre os fatores que pesaram foi a questão financeira para disputa e o fato de sua esposa, Andreia Wagner (PSB), ser candidata a prefeita em Jaciara. Ele deve se dedicar a ajudá-la no pleito.

Além disso, o eventual projeto de Senado de Max não conseguiu unanimidade no grupo de siglas.

“Não me preparei para ser candidato ao Senado. De última hora é complicado. Quero poder me dedicar a ajudar os prefeitos que vão à eleição este ano”, disse Max ao MidiaNews.

Futuro de grupo

Sem nome, o grupo que apoiava Pivetta irá se dissolver. O PV já optou por apoiar o projeto do senador interino Carlos Fávaro (PSD).

O PSB de Max se reúne na próxima terça-feira (8) para decidir quem apoiar, mas a tendência é fechar com Fávaro. O parlamentar também deve receber o apoio do MDB, do deputado federal Carlos Bezerra.

O PCdoB fechou com o projeto do deputado Valdir Barranco (PT). Eles devem ter a ex-reitora da UFMT, Maria Lucia, como primeira suplente na chapa.

Já Republicanos e Cidadania ainda analisam.