Mauro Mendes e sócio teriam pago R$ 20 milhões por mina de ouro esgotada

Seria prudente o MPF avaliar com cuidado perícias grafotécnica e de avaliação técnica contratados por determinação do juiz federal; laudo contestado não é falso, foi pago em 1999 pelo empresário Antonio Carlos Machado Matias à época dono da Minérios Salomão e análise técnica foi confirmada a este repórter em 2014 pelo engenheiro de minas José Abílio Manso Raimundo da Rocha, cuja assinatura foi declarada como “inautêntica” agora que ele está morto

HAROLDO ASSUNÇÃO,

Especial para o Brasil Notícia

É autêntico o laudo de avaliação da jazida aurífera pertencente à Minérios Salomão, elaborado no distante ano de 1999 pelo geólogo Edison Franco Suszczynski e pelo engenheiro de minas José Abílio Manso Raimundo da Rocha – então responsável técnico da AGR Engenharia e Geologia, empresa contratada e paga pelo empresário Antonio Carlos Machado Matias, ex-superintendente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt) e à época dono da mineradora que seria adquirida em 2011 pelo governador Mauro Mendes (DEM) e seu sócio Valdiney Mauro de Souza por meio de nebulosa manobra judicial urdida na Justiça do Trabalho.

A avaliação da reserva aurífera, estimada em R$ 700 milhões, fazia referência ao estoque do precioso metal existente no subsolo do empreendimento naquele ano em que o laudo foi elaborado por Rocha e Suszczynski, 1999.

A análise apontava textualmente que o potencial de explotação seria viável economicamente por uma década até que as cavas atingissem o chamado “pit final”, ponto de esgotamento da lavra.

Ou seja: a jazida estaria esgotada em 2009.

A autenticidade do documento é objeto de contestação na ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o governador, seu sócio e o ex-juiz trabalhista Luis Aparecido Ferreira Torres, em curso na 3ª Vara Federal de Cuiabá.

O juiz federal César Bearsi determinou perícias e nomeou para análise grafotécnica Thyago Jorge Machado, para o laudo técnico o engenheiro de minas Edmilson Pinho de Sá.

Thyago Jorge Machado atestou que a assinatura do engenheiro José Abilio Manso Raimundo da Rocha no laudo de avaliação da mineradora datado de 1999 é “inautêntica”.

Noutras palavras, teria sido falsificada.

PERÍCIA SOB SUSPEIÇÃO

Sem questionar a capacidade técnica do perito forense, o laudo grafotécnico deve desde já ser avaliado com cautela pelo MPF assim como pelo magistrado e não pode ser acolhido como prova absoluta da suposta falsidade da estimativa técnica feita em 1999 pela AGR Engenharia e Geologia, sob a responsabilidade do engenheiro que já morreu - portanto não pode prestar testemunho que de fato elaborou o documento.

Ainda vivo, José Abílio foi entrevistado em 2014 por este repórter e confirmou que fora contratado por Antonio Carlos Matias em 1999 para avaliar o potencial econômico da Minérios Salomão.

Em e-mail enviado ao jornalista, o engenheiro de minas ainda detalhou o processo de exaustão da jazida nos anos seguintes à elaboração do laudo, até a inviabilidade econômica, chancelada em 2010 pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) – antes, ligou para Matias e pediu autorização para falar conosco, em razão de cláusulas de confidencialidade do contrato.

“O laudo em análise foi contratado pela empresa Minérios Salomão Ltda tendo como responsáveis o Sr. Antonio Carlos Machado Matias e cujo contrato envolve clausulas de confidencialidade que sem a autorização do mesmo não poderíamos fazer o presente relato que espero venha esclarecer vossas dúvidas”, observou José Abílio na mensagem eletrônica.

E prosseguiu com informações valiosas, inclusive sobre a recusa de um grupo chinês que desistiu de comprar a mineradora ao constatar a inviabilidade econômica em razão da reserva exaurida.

“O laudo em questão foi elaborado em 1999 quando o mercado para o aporte de capital internacional era altamente de muita procura e pouca oferta de boas minas, fazendo com que os preços para boas oportunidades se elevassem e fossem pelas nuvens. Esta mina teve seu relatório de pesquisa apresentado e aprovado pelo DNPM no ano de 1989 e assim confirmado suas reservas em aproximadamente 7 toneladas, saliente-se que os trabalhos de pesquisa foram realizados numa pequena área do requerimento, onde havia indícios geológicos de concentração do metal e, importante, não ultrapassou o nível de 30 metros de profundidade (Pit final das cavas). Esta mina vem sendo lavrada há várias décadas, desde seus primeiros trabalhos de pesquisa e historicamente há registro de explotação da época da escravidão.

A maioria das cavas já atingiram seu “pit final” (profundidade de 30 metros) significando, portanto, uma possível exaustão da reserva. Corroborando com este fato, o DNPM formulou uma exigência solicitando uma REAVALIAÇÃO DAS RESERVAS em 04/02/2010, fato este que levou a um grande viés na questão de valoração desta mina a partir de então.

No momento que o DNPM (autoridade máxima em termos de regulação do sistema mineral e fomentador desta atividade no território nacional) órgão da maior confiabilidade técnica e instituição acreditada a nível internacional, questionou o principal componente da valoração, que é sua reserva, o valor da mina sofreu um viés muito grande e considerando o cenário econômico a partir de 2008, o preço do bem ficou sem credibilidade e assim decaiu o seu valor.

Em 2009/2010 houve a intenção de compra e fechamento de contrato de venda desta mina para um grupo chinês, cujo valor pactuado foi de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), eles enviaram técnicos que permaneceram na mina durante 60 (sessenta) dias e concluíram pela não efetivação do negócio em função da pouca reserva remanescente e, assim, impossibilidade de retorno do capital a ser investido”, esclareceu o engenheiro de minas.

EM 2009 MAURO MENDES MAIS QUE DUPLICOU SEU PATRIMÔNIO; NAQUELE ANO, ACABOU O OURO DA MINA QUE CUSTOU CERCA DE R$ 20 MILHÕES EM 2011

O governador Mauro Ferreira Mendes – em que pese o processo de recuperação judicial de seu grupo empresarial -, é conhecido no mundo dos negócios por seu supostamente poderoso “toque de Midas”.

Midas é um personagem da mitologia grega, rei da Frígia. É baseado em um rei de mesmo nome da Frígia (uma região da Anatólia, Turquia), do século VIII a.C., havendo sobre ele dois conhecidos mitos. O principal mito atribuído a Midas, o de transformar em ouro tudo o que tocava, adquiriu um caráter simbólico e metafórico na sociedade contemporânea, sendo facilmente compreensíveis na nossa cultura analogias simbólicas como a de um “complexo de Midas”. O outro mito faz referência à lenda segundo a qual Pã deus dos bosques afirmou tocar melhor do que Apolo e o deus do Sol resolveu fazer um duelo com Pã, julgado pelo deus Tmolo.

Pã agradou a todos com sua flauta, mas, após Apolo tocar sua lira, Tmolo deu o prêmio a ele. Seguidor de Pã, Midas indignou-se, questionou a decisão e Apolo enfurecido deu a Midas orelhas de burro.

TOQUE DE MIDAS

Em 2009, ano no qual teriam atingido o ‘pit final’ de trinta metros as cavas da jazida aurífera explorada pela Minérios Salomão, Mauro Mendes dava provas da fama – o que tocava, era ouro. Naquele ano, conseguiu a façanha de ir além de duplicar – isso mesmo, aumentar em mais de 100% - o tamanho de sua fortuna.

O advogado Saulo Gahyva, que defendeu a juíza Carla Reita no caso da suposta triangulação na qual o governador teria atuado como uma espécie de “laranja de luxo” informou - em defesa prévia no processo disciplinar que terminou com a aposentadoria compulsória dela – a evolução patrimonial de Mauro Mendes, a fim de justificar a necessidade do empréstimo de trezentos mil reais da magistrada, que depois teria sido pago na tal “dação em pagamento” de luxuosa cobertura que Mendes arrematara pelos mesmíssimos trezentos mil em leilão judicial realizado pelo Tribunal do Trabalho 23ª Região (TRT23).

No momento em que o causídico informou na peça processual o crescente patrimônio declarado à Receita Federal pelo governador, a informação deixou de ser protegida pelo sigilo fiscal – tornou-se pública.

As declarações fiscais do governador revelam que no ano de 2009, Mauro Mendes afirmou possuir em “Bens e Direitos” exatos R$ 57.155.336,45; em “Dívidas e Ônus Reais”, seu passivo seria de precisos R$ 600 mil – portanto, “Patrimônio Líquido” avaliado em R$ 56.555.536,45. Registre-se que a evolução patrimonial do ano anterior (2008) somara R$ 3.288.305,75.

Naquele ano de 2009, parece que o rei Midas em pessoa administrava os negócios de Mendes. Os “Bens e Direitos”, conforme declarado em 2010, mais que dobraram – soma de R$ 118.351.668,27 – ao passo que o passivo até diminuiu: “Dívidas e ônus Reais” totalizaram apenas meio milhão de reais. Resumo da ópera: evolução patrimonial de R$ 61.296.331,82 – em um ano, Mauro Mendes mais que dobrou sua fortuna.

ORELHAS DE BURRO

Além do lendário “toque de Midas”, a compra milionária da mina esgotada no ano de 2011 talvez fizesse Mauro Mendes digno também das orelhas do rei mitológico – ou haveriam razões outras e bem ocultas para a aparente insanidade do negócio?

Embora as jazidas estivessem praticamente exauridas desde 2009 – conforme previsto na avaliação da AGR Engenharia e Geologia dez anos antes -, fato reforçado pela determinação de reavaliação daquela reserva aurífera exigida pelo DNPM em 2010, Mauro Mendes e “Nei” teriam pago mais de R$ 20 milhões “por fora” aos antigos proprietários da empresa, em misteriosos contratos firmados em 2011.

Há aí já a suspeita de fraude, uma vez que a firma era executada na Justiça do Trabalho e as cotas, penhoradas, não poderiam ter sido vendidas.

Também existe a possibilidade de que os contratos tenham sido feitos premeditadamente, de forma a qualificar Valdiney Mauro de Souza na condição de sócio da empresa e assim possibilitar a adjudicação das cotas – por R$ 2,8 milhões – à filha dele, Jéssica Cristina de Souza, a qual depois “vendeu” a firma à Maney Participações, cujos sócios são o pai dela e o governador-empresário.

A assinatura de Mauro Mendes aparece no contrato firmado aos 11 de maio de 2011, na condição de “interveniente garantidor” – com seu aval, o sócio comprou as cotas então pertencentes a Antonio Carlos Machado Matias e Benedito Gonçalves Neto, pela soma de R$ 2 milhões.

Na ocasião, foram depositados R$ 100 mil na conta de Matias e emitidos mais seis cheques contra o Banco Safra – R$ 450 mil para depósito à vista, R$ 450 mil para 11 de julho, R$ 500 mil para 11 de agosto e outros R$ 500 mil restantes para 11 de setembro. Os cheques têm numeração 000090CI a 000095CI, todos referentes à conta corrente nº 001433-7.

Oito dias depois, aos 19 de maio de 2011, por meio da BMM Participações e Investimentos Ltda – empresa da qual eram sócios Valdiney e o megaempresário Filadelfo dos Reis Dias -, teria sido adquirida a parte de Modesto Bonfim Barroso, por R$ 3,9 milhões.

A transação também foi paga em cheques, desta vez emitidos contra o Banco do Brasil – R$ 1 milhão para depósito à vista, igual valor para 18 de julho e mais duas parcelas de R$ 950 mil, para 18 de agosto e 18 de setembro. Os cheques têm numeração 850018, 850019, 850023 e 850024, todos relativos à conta corrente nº14031-7.

Dali a mais doze dias, em 31 de maio de 2011, Filadelfo dos Reis Dias comprou a participação de José Luiz Dalcol Trevisan, por R$ 2 milhões, dos quais pagou metade à vista – por meio do cheque nº 000045CI, conta corrente nº 001455-8, emitido contra o Banco Safra. O restante foi pago em quatro parcelas de R$ 250 mil, com vencimento em 31 de julho, 31 de agosto, 30 de setembro e 31 de outubro.

Assessores jurídicos de Valdiney e Filaldelfo afirmaram à reportagem que, quando os dois dissolveram a sociedade, o primeiro ficou com as cotas da Minérios Salomão.

A reportagem apurou, contudo, que isso não corresponde exatamente à verdade – as cotas pertencentes a Filadelfo dos Reis Dias e à BMM Participações teriam sido adquiridas diretamente pela empresa do governador Mauro Mendes, a Bimetal Participações Ltda, por aproximadamente R$ 3,15 milhões, em contrato firmado aos 18 de agosto de 2011.

Também em agosto de 2011, Mauro Mendes e seu sócio” teriam adquirido o restante das cotas então pertencentes a José Luís Dalcol Trevisan, por R$ 13 milhões.

MANOBRA JUDICIAL

Os estranhos contratos de compra e venda só apareceram depois na ação trabalhista, e de maneira muito suspeita, quando Jéssica Cristina de Souza requereu adjudicação, na condição de sucessora do pai Valdinei Mauro.

O juiz Paulo Brescovici- auxiliar da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso, que descobriu a trama armada para beneficiar Mauro Mendes e o sócio dele – observou a possibilidade de fraude processual.

Isso porque o documento no qual Valdiney teria comunicado à Justiça do Trabalho a compra das cotas, não estava nos autos – apareceu em forma de cópia autenticada, para instruir o pedido de adjudicação.

Em 19 de agosto de 2011 o juiz Luiz Aparecido Ferreira Torres, avaliou a firma em apenas R$ 4 milhões e publicou edital para leilão. Foram apresentadas duas propostas - uma foi feita pelo IDEPP Desenvolvimento de Projetos Ltda, firma sediada em São Paulo, no valor total de R$ 2,1 milhões e a outra, da Bimetal Participações, empresa do governador Mauro Mendes, superior àquela em cem mil reais.

Note-se que ele pode ter agido de má-fé, pois sabia que as cotas já haviam sido anteriormente negociadas – vez que avalizara um dos contratos.

O edital previa que, caso não concretizado o leilão, poderia o juízo “convocar os proponentes a fim de proceder o pregão para majoração de preços”. No dia 30 de agosto, observando este item e disposto a pagar mais pela empresa, o IDEPP oficiou ao juiz e solicitou a chamada para majoração das ofertas.

No dia seguinte – 1º de setembro – Jéssica Cristina de Souza requereu a adjudicação, que chegou a ser contestada pelos advogados do IDEPP – alegaram, entre outras coisas, a incapacidade financeira. Como teria uma jovem de apenas vinte anos amealhado fortuna de quase R$ 3 milhões? “Doação do pai”, explicam os causídicos que defendem Valdinei Mauro de Souza.

Mas o magistrado não quis saber da intenção manifestada pelo IDEPP em aumentar o valor do lance para compra da Minérios Salomão. No dia 15 de setembro – menos de uma quinzena depois do pedido – concedeu adjudicação pretendida pela filha de Valdiney.

A carta de adjudicação foi entregue a ela pessoalmente e fora do expediente forense, no sábado, dia 16 de setembro de 2011 – no documento, Ferreira Torres determinou o afastamento imediato de todos os demais sócios da empresa e deixou o caminho aberto para que a moça “vendesse” depois 98% de sua participação na Minérios Salomão à Maney Participações, firma na qual são sócios o pai dela, Valdinei Mauro de Souza, e o governador Mauro Mendes.

Tudo isso para comprar uma empresa de mineração que já não valia praticamente nada, pois não possuía mais reservas de ouro que compensassem o investimento de exploração.

Seria para rasgar dinheiro ou lavar cascalho?

Fica a pergunta, que não quer calar.

Com a palavra, o governador Mauro Mendes...