Maluf retira Jaqueline e Luiz Henrique e nomeia novos substitutos

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Guilherme Maluf, retirou os conselheiros interinos Luiz Henrique Lima e Jaqueline Jacobsen da composição do pleno e nomeou outros dois substitutos.

A decisão circulou no Diário de Contas da última terça-feira (18).

De acordo com as publicações, Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira ocupará a vaga de Luiz Henrique. A cadeira oficialmente é do conselheiro afastado Sérgio Ricardo.

Já o conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira irá desempenhar interinamente a cadeira que era ocupada por Jacobsen. Originalmente, a vaga é do conselheiro afastado José Carlos Novelli.

Ainda conforme a publicação, Luiz Henrique passa a atuar em ações institucionais estratégicas para o TCE-MT desenvolvidas pela presidência.

Na publicação, o presidente do TCE afirmou que levou em conta a decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que determinou o afastamento cautelar do cargo tanto de Sérgio Ricardo quanto de Novelli

Thiago Bergamasco/TCE-MT O presidente do TCE, Guilherme Maluf: decisão pessoal

Ao MidiaNews, Maluf afirmou que a decisão foi pessoal. Ao ser questionado se poderá gerar mal-estar entre os conselheiros, disse que levou em conta o rodízio de substitutos.

“Foi uma decisão pessoal, mas o rodízio de substitutos é algo natural. Havia dois aguardando a vez de participar. Todos são muito competentes”, resumiu.

Veja como fica a composição do Pleno do TCE-MT:

Presidente: conselheiro Guilherme Antonio Maluf

Vice-Presidente: conselheiro Domingos Net

Corregedor-geral: conselheiro interino Moises Maciel

Ouvidor-geral: conselheiro interino Luiz Carlos Pereira

Conselheiros Interinos:

Isaías Lopes da Cunha

João Batista Camargo

Ronaldo Ribeiro

Ministério Público de Contas:

Procurador-Geral de Contas: Alisson Carvalho de Alencar