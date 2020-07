O vereador Ricardo Saad (PSDB) entrou preventivamente em isolamento domiciliar nesta quinta-feira, dia 09, após realização de uma tomografia computadorizada.

O exame mostrou uma macha no pulmão, o que pode indicar o novo coronavírus (Covid-19). Além disso, o parlamentar está com uma tosse seca, o que é sintoma do novo vírus.

Ele realizará o exame PCD nesta sexta-feira (10) para confirmar ou não a suspeita.