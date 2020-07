Mais um do secretariado de Mendes testa positivo para covid

A secretária-adjunta de Comunicação do Estado, Laíce Souza, testou positivou para o novo coronavírus. Ela é a quarta secretária do governo estadual com diagnóstico positivo. O resultado do exame de Laíce saiu nesta quarta-feira (1). A jornalista está assintomática e deve ficar afastada de suas funções durante 14 dias para cumprir o isolamento social.