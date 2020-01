Lula quer trocar Julier por Lúdio

Reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva defende que o Partido dos Trabalhadores lance um candidato para a Prefeitura de Cuiabá este ano. Lula teria aconselhado o partido a apostar em determinadas capitais, dentre as quais a mato-grossense.

O partido ensaia encampar um projeto com o ex-juiz federal Julier Sebastião da Silva, que retornou à sigla. Mas outra ala do partido está mais propensa a apoiar o nome do deputado estadual Lúdio Cabral para a disputa