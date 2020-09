Luisa Mell vem a MT e apresenta a Mendes proposta contra chamas

Redação

A empresária e ativista Luisa Mell vem a Cuiabá, na sexta-feira (25), para se encontrar com o governador Mauro Mendes (DEM), no Palácio Paiaguás. A reunião foi agendada após Luisa usar as redes sociais para apresentar um plano de ação, com três fases, que ela acredita que ajudará o Estado no combate aos incêndios no Pantanal e salvamento de animais.

A proposta, segundo dito por ela, inclui uma ajuda de estrutura às ONGs que estão resgatando os animais, preparação da população para ajudar a apagar os pequenos focos de incêndio, um sistema de ecoturismo, entre outros pontos.

A ideia foi criada após uma visita dela ao Estado, há alguns dias, por conta das chamas que atingem o Pantanal. Luisa marcou o encontro com Mendes durante uma conversa por telefone, nesta terça-feira (22).