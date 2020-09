Líder e deputado trocam farpas e citam inveja e delação de Silval

Redação

O deputado Elizeu Nascimento (DC) e o líder do Governo na Assembleia Legislativa, Dilmar Dal’Bosco (DEM) trocaram farpas durante sessão desta semana. Elizeu, que tem se colocado no grupo de oposição, disse se sentir envergonhado com trabalho de Dilmar como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), que analisa a legalidade de projetos e emendas dos parlamentares.

“Infelizmente, a Assembleia tem sido palco desse papel desrespeitoso com os deputados. O deputado Dilmar, infelizmente, leva tudo para o lado do Governo, colocando rejeição em emendas de deputados que não são da base. Rejeitando projetos que não estão de acordo com a base do Governo”, disse.

Dilmar, em seguida, afirmou que Elizeu tem inveja de sua posição no Legislativo e afirmou que o colega não tem conhecimento dos projetos que estavam em análise. “A inveja total que tem de mim, toda vez citando meu nome, como presidente da CCJ. A inveja é uma doença e o ciúmes faz mal. E ciúmes de homem é pior ainda. E o deputado Elizeu deve ter um ciúmes terrível de mim”.

Nascimento, então, deu a tréplica: “Quero dizer ao Dilmar que não caí de paraquedas na Assembleia e nem fui conduzido a esta Casa bancado por determinados barões. Segundo, que ter inveja de alguém delatado em esquemas de corrupção, Graças a Deus, esse tipo de inveja eu não tenho”, disse, se referindo a delação do ex-governador Silval Barbosa.