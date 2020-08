Júlio desiste da disputa, mas intensifica contato com eleitores

Redação

O ex-governador Júlio Campos (DEM) anunciou que não será mais candidato ao Senado, justificando que a pandemia do coronavírus prejudicaria sua campanha eleitoral, pois é do grupo de risco. Agora, seu nome é cotado para primeiro suplente do pré-candidato tucano Nilson Leitão. De todo modo, Júlio segue ativo nas redes sociais e grupos de WhatsApp, onde vem postando mensagens, como da homenagem ao Dia dos Pais no último domingo.