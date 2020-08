Julier novamente se anima a disputar o Alencastro

Redação

O ex-juiz federal Julier Sebastião, novamente colocou seu nome à disposição do partido, desta vez o PT, para disputa a Prefeitura de Cuiabá. Ele se mostra animado, principalmente após se reunir de forma virtual com o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva. A maior dificuldade do pré-candidato será a formatação de um forte arco de aliança, essencial para disputar a Prefeitura, devendo contar apenas com alguns partidos nanicos de esquerda. A aposta principal fica exatamente em um provável apoio de Lula, que poderá, inclusive, vir a Cuiabá para tentar alavancar o nome de Julier.