JULGAMENTO SECRETO

A Câmara Municipal de Cuiabá se recusou a fornecer a torna público o relatório final da Comissão de Ética que recomendou a cassação do veredaor Abílio Junior (PSC), apesar do documento ter sido lido em sessão pública.

Com a recusa de dar transparência a íntegra do documento, a Câmara está impedindo que a população tenha conhecimento total das argumentações da Comissão de Ética para pedir a cassação do parlamentar - que ainda vai ser decidida pelos demais vereadores.

A Câmara informou que o relatório final só será disponiblizado após o julgamento pelo plenário.

Com a falta de transparência, a Câmara abre brecha para a nulidade do processo, caso haja judicialização do tema.