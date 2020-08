Juiz diz que multa de R$ 50 mil a Taques é “proporcional e pedagógica”

Redação

O juiz-membro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), Jackson Coutinho, não poupou críticas ao ex-governador Pedro Taques (SD) no voto de uma representação do PDT por abuso de poder econômico nas eleições de 2018. De acordo com Coutinho, o ex-gestor afetou o equilíbrio da disputa ao usar eleitoralmente o programa social Caravana da Transformação.

Ele pediu a inelegibilidade de Taques e aplicou uma multa de R$ 50 mil, que seria, segundo ele, “proporcional e pedagógica”.

A votação foi suspensa por conta do pedido de vista do desembargador Sebastião Barbosa.