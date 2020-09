Jornal O Globo diz que Riva quer delatar magistrados de MT

Redação

A coluna do jornalista Lauro Jardim, do Jornal O Globo, trouxe nesta terça-feira (8) a informação de que advogados do ex-deputado José Riva teriam batido às portas da Procuradoria Geral da República para tentar uma nova delação.

Desta vez o alvo não seriam políticos, mas autoridades do Judiciário.

“O filé mignon do seu cardápio de acusações são episódios protagonizados por desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, justamente a corte com quem ele já fechou uma delação, em fevereiro deste ano”, diz o jornal.