Jornal homenageia profissional de enfermagem de MT vítima da Covid

REDAÇÃO

A edição online do jornal Folha de S.Paulo prestou uma homenagem ao técnico em enfermagem mato-grossense Klediston Kelps, que morreu vítima da Covid-19 no último dia 25 em Primavera do Leste.

O texto foi publicado na seção “Aqueles que Perdemos”, criada para homenagear as vítimas da doença no Brasil.

“Momentos antes de ser intubado, o técnico em enfermagem Klediston Kelps, 22, despediu-se da família em mensagens de WhatsApp, explicou a decoração que queria em sua cremação e parecia pressentir o pior”, diz o texto.

Conforme o Coren-MT (Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso), Klediston foi o mais novo profissional vítima da doença no Estado.

“O técnico em enfermagem dizia que a mãe foi sua inspiração para escolher a profissão. Elisangela é técnica em enfermagem do Samu. Motivo de orgulho para a família, Klediston estava terminando a graduação em enfermagem”.