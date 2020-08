REDAÇÃO

O Jornal Nacional, da Rede Globo, homenageia todas as vítimas que morreram da covid-19. Porém, o quadro do telejornal cometeu um erro na noite de quinta-feira (6), ao compartilhar a foto do escritor e jornalista cuiabano Rodivaldo Ribeiro, que morreu de infarto no último dia 30 de julho.

E o estranho é que, em momento algum, chegou-se a cogitar que Rodivaldo tivesse morrido vítima da Covid.

Espera-se que o JN se retrate na noite desta sexta.