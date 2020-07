Jayme diz que já destinou R$ 36 milhões para enfrentamento a covid-19

O senador Jayme Campos (DEM) anunciou nas redes sociais que no último mês, destinou recursos que já somam R$ 36 milhões para o combate a pandemia do coronavirus. Ele cita que os recursos já foram depositados nas contas das prefeituras, ressaltando que Cuiabá e Várzea Grande, que atendem a maior parte da demanda, já receberam R$ 6,7 milhões em indicações de sua autoria.



“Já somam R$ 36 milhões os #recursos que indiquei no último mês para investimento no enfrentamento da #Covid19 nos municípios de #MatoGrosso. Os recursos já foram depositados nas contas das #prefeituras e são uma parte de um total de R$ 40 #milhões que destinei a 106 cidades entre junho e julho. #Cuiabá e #VárzeaGrande, que atendem a maior parte da demanda, já receberam R$ 6,7 milhões em indicações de minha autoria. Os recursos irão garantir aos municípios condições para fazer o enfrentamento à #pandemia e atender a demanda da população por mais #saúde. Meu mandato de senador é para defender nosso estado e conectar o #governofederal às nossas demandas, das mais básicas às mais complexas, por isso o momento é de reunirmos forças e garantirmos o atendimento à nossa população. Quero agradecer o apoio do presidente do @senadofederal, @davialcolumbre em acelerar a liberação dos #recursos e do ministro da Saúde, o general #EduardoPazuello”, postou o senador.