Início Sobre o que falamos Nosso Livro Newsletter Converse com a gente Assessor de Marquinhos é o 4º confirmado com coronavírus; já são 33 casos suspeitos em MS

Um dos principais conselheiros na área de comunicação do prefeito Marquinhos Trad (PSD), Robson Gatti, 46 anos, está com o coronavírus. Ele é o 4º caso confirmado da doença na Capital. O número de casos suspeitos disparou no Estado, de apenas quatro, no domingo, para 33 pessoas com os sintomas da Covid-19 nesta segunda-feira (16).Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, o terceiro caso é de um homem de 66 anos, que foi notificado pelo Proncor no sábado (14). O primeiro caso confirmado foi da estudante Thayany Silva, 23 anos, namorada do corretor de seguros, Ueze Zahran Stamatis, 27. Ela fez o exame na UPA do Jardim Leblon, em Campo Grande

De acordo com o Campo Grande News, Gatti deu entrada domingo no Hospital da Cassems com dores no corpo e de cabeça. Ele acabou internado e o exame foi divulgado na tarde desta segunda-feira. Ele informou ao site que não tem ideia de como contraiu a doença. “Estive em Nova Iorque no ano passado, voltei no dia 4 de janeiro deste ano e depois não sai mais de Campo Grande”, contou.

O prefeito informou ao Campo Grande News que não teve contato com Gatti, mas fez a coleta do exame para coronavírus no período da manhã. O irmão do prefeito, o senador Nelsinho Trad (PSD), está de quarentena após exame confirmar a Covid-19. Ele estava na comitiva do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na viagem aos Estados Unidos, na qual já tiveram 13 pessoas contaminadas.

Marquinhos acredita que não contraiu a doença. Duas assessoras que trabalham diretamente com o Robson Gatti foram colocadas de quarentena para seguir as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde. Toda a equipe de comunicação deverá ser submetida ao exame por precaução.