Huck pede “operação de guerra” contra incêndios no Pantanal

Redação

O apresentador da Rede Globo e possível candidato à Presidência em 2022, Luciano Huck, usou as redes sociais para pedir uma “operação de guerra” contra os incêndios no Pantanal.

Na publicação, Huck afirmou que as chamas já queimaram 60% do Parque Estadual Encontro das Águas, na região do Pantanal mato-grossense.

“Socorro Governos Federal, MT, MS!!! O Pantanal precisa de uma operação de guerra. O Parque do Encontro das Águas já queimou 60% e não está sob controle. Os pantaneiros estão apagando as chamas c/ as próprias mãos. Se não entrarem fortemente, perderemos ainda mais”, disse.