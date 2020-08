Homenageado por colegas em hospital, motorista do Samu não resiste e morre

Redação

Internado há doze dias, o motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Euzébio Bustamante, não resistiu à Covid e morreu na tarde desta sexta-feira (21) em Cuiabá.

Euzébio, que era motorista do serviço há quatro anos, chegou a receber uma homenagem dos colegas de trabalho em seu aniversário, no último dia 14, quando já estava em um leito da Santa Casa. Os colegas se colocaram em frente ao hospital com as viaturas e sirenes ligadas. Além disso, lhe presentearam com um bolo.

Nesta sexta, o Governo do Estado divulgou nota de pesar pela morte de Euzébio.