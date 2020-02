Divulgação

Segundo a coluna Radar, da revista Veja, o procurador-geral da República, Augusto Aras, designou dois procuradores para acompanhar os bastidores da homologação da delação do ex-deputado José Riva. A publicação, que se refere ao ex-presidente da ALMT com o "maior ficha suja do país", insiste em que a tramitação da delação de JR gerou mal-estar no Judiciário de MT. O TJ nega.