A empresa TMF Construções e Serviços foi a vencedora de uma concorrência pública da Secretaria de Estado de Cultura para obras de restauro do imóvel histórico que no passado abrigou o Grande Hotel.



A empresa receber R$ 4.081.646,06 pela execução das obras de arquitetura/engenharia, na modalidade restauro/retrofit do edifício. Quando finalizada a obra, o local vai abrigar Centro de Referência da Economia Criativa do Estado de Mato Grosso.



Erguido na Era Vargas, o Grande Hotel é uma das chamadas “obras oficiais”, realizadas dentro da política de modernização do Estado.